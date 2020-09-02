شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بـ«مستقبل وطن»: السيسي يُغلب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد شاكر الشراكي، عضو حزب مستقبل وطن عن محافظة الغربية، على أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لملاحقة المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية أو على أراضي الدولة، الذين يحاولون استغلال انشغال الدولة بمجابهة فيروس كورونا وتنفيذ مخالفاتهم غير المشروعة.

وثمن «الشراكي»، في بيان مساء اليوم الأربعاء، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بملاحقة هؤلاء المخالفين والضرب بيد من حديد وعدم التهاون والتعامل بجدية وصرامة وبكل حزم مع هذه المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة المخالفات في مهدها، مؤكدًا على أنه لا مجال للفساد أو المجاملة في هذه القضايا الحيوية.

وقال إن ما يقضي على هذه المشكلة ومنع هذه المخالفات والحد منها بشكل كبير هو المواجهة الحاسمة والحازمة من قبل الدولة لمخالفات البناء، مؤكدًا أن تطبيق القانون بحسم وبشكل صارم على المخالفين والضرب بيد من حديد على الفاسدين سيؤدي بدوره إلى منع هذه المخالفات بشكل كبير والتي تسببت في انتشار العشوائيات والفوضى داخل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات حاسمة وصارمة بشأن هذا الملف الذي يؤرق الدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدًا على أن القيادة السياسية تضع ملف إزالة المخالفات على رأس أولوياتها خلال تلك المرحلة الراهنة؛ الأمر الذي يؤكد توفر الإرادة السياسية للقضاء على مخالفات البناء.

وأوضح أن الرئيس السيسي نجح باقتدار وبحكمة بالغة في تشخيص المشكلات المزمنة داخل الدولة المصرية واقتحامها ووضع خطط وحلول لمعالجتها ومواجهتها، بما يكفل الضبط والحسم في المواجهة، ويضمن توفر حلول للمشكلات تحقق الصالح العام للوطن والمواطن، داعيًا كافة الجهات الحكومية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وأن يكون تعاملها مع هذه الأزمات على المستوى المطلوب.

وأكد على أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد خلال فترة كانت عصيبة من عمر الوطن ضرب أروع الأمثلة في تغليب مصلحة الوطن، على مصالح الأشخاص، موضحًا أن الرئيس السيسي خلال سنوات اتخذ العديد من القرارات الإصلاحية الجريئة والتي تأخرت سنوات طويلة، بغض النظر عن تأثيراتها السياسية والشعبية طالما كانت في صالح الدولة وبنائها.

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