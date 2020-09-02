شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقود حملات إزالة.. ويوجه بحرمان المباني المخالفة من جميع المرافق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على شرطة الكهرباء والمرافق بمنع دخول أي مرافق إلى المباني المخالفة وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين، وناشدهم عدم ترك المخالفة حتى تتفاقم وتصعب إزالتها.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ عدة حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة لقيود الارتفاع بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة بنها ومدينة قليوب، حيث شهد المحافظ إزالة طابقين مخالفين على مساحة 900 متر مربع من أحد الابراج بشارع ترعة النحاس بحي شرق شبرا الخيمة.

وشهد المحافظ إزالة طابقين ببرج بشارع 10 بحي الفيلات بمدينة بنها، وإستكمال إزالة 6 طوابق من برجين آخرين بمدينة بنها بشارع إمتداد قسم اول بنها وشارع إمتداد كوبري الفحص، كما تمت ازالة 7 حالات أخرى بمدينة قليوب، وإزالة الأدوار المخالفة لمخالفتها الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضروة المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد من خلال التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية التي ترصد المخالفات بشكل يومي لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.

حمله مكبرة لإزالة المباني المخالفة لقيود الارتفاع بشبرا

حمله مكبرة لإزالة المباني المخالفة لقيود الارتفاع بشبرا

حمله مكبرة لإزالة المباني المخالفة لقيود الارتفاع بشبرا