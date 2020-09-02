شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد القوافل الطبية البيطرية لمعهد بحوث التناسليات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأربعاء، القوافل البيطرية التي ينظمها معهد بحوث التناسليات بالهرم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والمحافظة، برئاسة الدكتور هاني محمد حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيواني، وحضور الدكتورة امل العسيلي، مديرة الطب البيطري.

وجرى تنفيذ 6 قوافل عالجت 4576 حيوان منهم 2687 حيوان تم علاجهم وتأهيلهم تناسليا وتم فحص عدد 15 طلوقه تستخدم في التلقيح الطبيعي، وتم علاج 1874 باطنيا وتم تحصين 987 بالتحصينات غير السيادية.

وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 1513 مستفيد من صغار المربيين، كما تم تدريب 34 طبيب من الحكوميين وغير الحكوميين على اعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية مما سينعكس بالإيجاب على تنمية الثرة الحيوانية لدي المربي الصغير.

وتقدم القافلة علاجا مجانيا للحيوانات وفحص الطلايق المستخدمة للتقليح بالقري التي تم زيارتها واجراء عمليات جراحية والرعاية التناسلية وتدريب الاطباء البيطريين على استخدام جهاز السونار لفحص وتشخيص امراض نقص الخصوبة والمشاكل التناسلية في قري ومراكز المحافظة وذلك خلال الفترة من 29/8/2020 حتى 3/9/2020.

وتفقد محافظ القليوبية خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجاني، وتقدم بالشكر لكل فريق القافلة على دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد البحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

Advertisements