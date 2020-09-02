شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرعاية الصحية» يهنئ «صحة دبي» بالمركز الأول عربيًا في السياحة العلاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، دولة الإمارات الشقيقة لحصول إمارة دبي ممثلة في «هيئة صحة دبي» على المركز الأول عربيًا والسادس دوليًا في «السياحة العلاجية»، وذلك وفقًا للمؤشر العالمي للسياحة الطبية والصادر عن المركز الدولي لبحوث الرعاية الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الأربعاء، مشيرًا إلى أن هذا التقييم العظيم جاء بناءًا على اعتبار إمارة دبي أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العالمية، وأهم الوجهات الدولية المتفردة.

وأضاف «السبكي» أن هذا الإنجاز نتاج الجهود السباقة التي تبذلها حكومة دبي ممثلة في «هيئة صحة دبي» لتعزيز قطاع السياحة العلاجية.