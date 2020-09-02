شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: المحافظة استردت 6000 فدان و42 ألف متر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في مقابلة خاصة مع فضائية TeN، إن المحافظة استردت 6000 فدان و42 ألف متر خلال الفترة الماضية.
وأضاف «الأنصاري» في تصريحات لـ «TeN»، أن ما يحدث على أرض الفيوم مجهودات كبيرة وما تم استرداده أراض واسعة.
وأشار إلى أن هناك 77% من المخالفين تقدموا للتصالح مع الدولة بسبب التعديات، وأن هناك عمل ومجهود يبذل لإنهاء ملف التصالح بشكل سريع، مختتما: «مفيش فرصة تاني بعد 30 سبتمبر للتصالح مع مخالفات التعديات».
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