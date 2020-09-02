شكرا لقرائتكم خبر عن «نرعاك في مصر» .. العلامة التجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إطلاق شعار «نرعاك في مصر» كعلامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرا إلى إنه سيتم التسويق له بشكل احترافي وعالمي، لافتًا إلى الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية، جنبا إلى خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها بما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ويزيد من قدرة الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

وقال السبكي في تصريحات الأربعاء، أن هيئة الرعاية الصحية لديها خطة طموحة متسقة مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية وجعل مستشفيات الهيئة مقصدا للعلاج وذلك بتطوير المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج ونأمل في المستقبل القريب ان يأتي وافدين اجانب لمصر بغرض العلاج مثلما يأتون بغرض التمتع بالآثار الفرعونية والطبيعة الخلابة.

وأشار ان الوضع العالمي حاليا يعد نقطة قوة لصالح مصر في استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج لاسيما بعد تأثر الأنظمة الصحية في عدد كبير من دول العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد في ظل تماسك النظام الصحي المصري.

وأكد السبكي، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية تضع السياحة العلاجية كأحد أهم الموارد الذاتية لتعظيم المركز المالي للهيئة ومستشفياتها الامر الذي حدا بالهيئة إلى استقطاب افضل الكوادر البشرية الطبية والإدارية سواء برئاسة الهيئة أو مستشفياتها لوضع منهجية عمل مختلفة لتحقيق إنجاز في هذا الملف الاستراتيجي الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة تدفق النقد الأجنبي للدولة بشكل عام ويعزز موارد الهيئة بشكل خاص.

وتمتلك الهيئة العامة للرعاية الصحية اكثر من ٨ مستشفيات بمحافظة بورسعيد مسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية طبقًا لمعايير الجودة القومية وتسعى لتسجيل عدد ٧ مستشفيات دولية بالأقصر لتصبح بذلك اكبر جهة في مصر تمتلك مستشفيات مسجلة وفقا لمعايير الجودة. وتحظى مستشفيات الهيئة المجهزة على أعلى مستوى بعدد من كبار الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية النادرة وبذلك يكون لديها المقومات الاساسية لتحقيق انجاز في هذا الملف.

Advertisements