شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تزور «ميت عاصم» في بنها وتتابع مطالب الأهالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الأربعاء، جولة لمتابعة شكاوى أهالي قرية ميت عاصم مركز بنها، من بينها الطرق والمدارس والترع بالقرية، وذلك بناء على تعليمات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان.

نائب محافظ القليوبية تتفقد مطالب أهالي قرية ميت عاصم مركز بنها

كان الأهالي تقدموا بشكاوى لنائب المحافظ بشأن تدهور شوارع القرية بعد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي، وعدم رصف الطرق والشوارع، على الفور تم تفقد الشوارع ميدانيا وتم تكليف رئيس الوحدة المحلية بسندنهور بسرعه التنسيق لإعادة الشئ لأصله ورصف الطرق في حالة إنهاء توصيل المرافق، كما طالب الاهالى بتغطية الترعة من السكة الحديد إلى الكوبري لتوسعة الطريق أمام مزلقان ميت عاصم واستجابت ريان لذلك، وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية الرى وهيئة السكة الحديد.

نائب محافظ القليوبية تتفقد مطالب أهالي قرية ميت عاصم مركز بنها

نائب محافظ القليوبية تتفقد مطالب أهالي قرية ميت عاصم مركز بنها

كما طالب الأهالي بضرور عمل حرم طريق لمدرسة الكرامة الابتدائية المشتركة ووضع بولدرات لعمل طريق مشاة لطلبة المدرسة لانها تقع على الطريق العمومى مباشرة ولا يوجد أي عائق يحمى الطلبة أثناء الدخول والخروج، وعلى الفور تم تكليف رئيس الوحدة المحلية بوضع بولدرات وتوفير بلاط إنترلوك وعمل ممشي بجانب سور المدرسة وذلك حفاظًا على ارواح الطلاب.

نائب محافظ القليوبية تتفقد مطالب أهالي قرية ميت عاصم مركز بنها

نائب محافظ القليوبية تتفقد مطالب أهالي قرية ميت عاصم مركز بنها

كما طالب الأهالي بضرورة استكمال كوبري المشاة أمام مزلقان القرية لتعدية السكة الحديد، وأشارت ريان إلى أنه سيتم التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديد.

واختتمت ريان جولتها بتفقد مدرسه ميت عاصم الابتدائية المشتركة القديمه وذلك رغبة لطلب الاهالى بضرورة احلال وتجديد المدرسة لاستيعاب الكثافه بالفصول وزيادة عدد الطوابق بها من دورين إلى خمس أدوار، ونوهت ريان إلى أنه سيتم تنسيق هذا الامر مع هيئة الابنية التعليميه لتلبيه الطلب.

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