شكرا لقرائتكم خبر عن استهدفت بؤر تجمع القمامة.. حملات نظافة موسعة في قرى طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حملات نظافة موسعة قام بها رؤساء الوحدات المحلية بقرى مركز ومدينة طوخ للقضاء على تراكمات القمامة في الظافة تعليمات من رئيس المدينة أحمد الوزيري، حيث قام رؤساء قرى ترسا وأجهور والدير وميت كنانة بحملات للقضاء على بؤر القمامة.

حملات نظافه بقرى طوخ

حملات نظافه بقرى طوخ

حملات نظافه بقرى طوخ

في ترسا قام ايهاب مهدى رمضان بحملة استهدفت قرى الوحدة في قرقشندة وكفر الجمال شملت أماكن تجمع القمامة والاستجابه لشكوى مواطن من قرقشندة، من وجود بقعة تجميع مياة جوفية بالقرية، وعلى الفور تم توجيه سيارة كسح وسحب المياه، والاستعانة بلودر، وتم ردم البؤرة.

حملات نظافه بقرى طوخ

حملات نظافه بقرى طوخ

وتابع «مهدي» أعمال النظافة على الطريق الزراعي السريع في نطاق الوحدة المحلية من مزلقان زكي، وحتى مزلقان كفر الجمال لرفع القمامة من على جانبي الطريق وقال إن حملة نظافة الطريق السريع تتم بشكل يومي للحفاظ على نظافة الطريق.

حملات نظافه بقرى طوخ

وفي قرية أجهور الكبرى قام الدكتور محمد ابو النور رئيس الوحده المحليه بحملة نظافة شملت أماكن التجمعات من أمام مجمع المدارس وشارع عملية المياة ومنطقة السد بالقرية.

وقامت ريهام عبدالرحيم رئيس قرية الدير بحملة لرفع الأتربة وتسوية طريق طوخ- شبين القناطر والذى يعد من أحد أهم الطرق الحيوية وإزالة المطبات العشوائية.

وقام محمد الغنام رئيس رئيس قرية ميت كنانه بالاستجابه لشكاوى الاهالى برفع مطبات عشوائيه على الطرق تؤدي إلى حدوث تلفيات في السيارات.

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