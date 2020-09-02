شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شابين غرقًا بشاطئ الفيروز في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصلت مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم محمد السيد الششتاوي «٢٣ سنة» من الغربية، جاء في حالة غرق بشاطئ الفيروز. وجرى نقل الجثة عن طريق سيارة الاسعاف بعدما وصل إليها بلاغ من الأهالي بحدوث حالة غرق بشاطئ الفيروز شرق مدينة مرسى مطروح، ووُضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بثلاجة مستشفى مطروح. وتبين من الفحص المبدئى لها أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، بينما لقي شاب آخر مصرعه غرقا بترعة الحمام، وتم نقل جثته إلى مستشفى الحمام المركزي، لإجراء الإسعافات الأولية له، إلا أن الشاب فارق الحياة ويدعى محمد رضوان عبدالعظيم «٢٠ سنة»، وهو من أسيوط، ووُضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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