شكرا لقرائتكم خبر عن «المنصورة» الأولى محليًا والـ401 عالميًا في تصنيف «تايمز» لأفضل 500 جامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للعام الثاني على التوالي، احتلت جامعة المنصورة المركز الأول محليًا في تصنيف التايمز البريطاني لأفضل 500 جامعة حول العالم لعام 2021، والمركز 401 عالميًا.

وذكر بيان لجامعة المنصورة، الأربعاء، أن «تصنيف تايمز البريطاني يهدف لتصنيف أفضل الجامعات العالمية من خلال تطبيق عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمي الدولي للجامعة».

أضاف البيان: «التايمز وضع جامعة المنصورة في الترتيب الأول على الجامعات المصرية للعام الثانى على التوالى، وهذا التصنيف يصدر عن مجلس التايمز البريطانية، ويعد من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم».

وأشار البيان إلى أن «التصنيف يعتمد على 13 مؤشر أداء، من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات، وذلك في 5 مجالات هي التدريس (بيئة التعلم)، البحث العلمي (الحجم والدخل والسمعة)، الاستشهادات (تأثير البحوث)، النظرة الدولية (الموظفين والطلاب والبحوث)، ونقل المعرفة».