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مطران الكاثوليك فى سوهاج يعقد اجتماعا روحيا مع كهنة الإيبارشية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اليوم الأربعاء، الأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك بمجمع الآباء الكهنة بإيبارشية سوهاج.

وأقيمت فعاليات الاجتماع الروحى بمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، حيث بدأ الأنبا باسيليوس الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، ثم رحب صاحب النيافة بالآباء، وألقى الأب إسحاق مرقس الكلمة الروحية، بعنوان "رحلة من الياس إلى الرجاء"، وعقب الكلمة، ناقش نيافة الأنبا باسيليوس مع الآباء الكهنة بعض الأمور المتعلقة بكافة الأنشطة الرعوية، واختتم اللقاء بغذاء المحبة.

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وقد أعلنت "المدرسة الكاثوليكية بسوهاج لتنمية المواهب" فى سوهاج، تحت إشراف الأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مؤخرا عن فتح باب التقديم للدفعة الجديدة، وذلك بدءًا من اليوم 1 سبتمبر وحتى موعد أقصاه 1 أكتوبر للاشتراك فى الكورسات الفنية المختلفة، ويعد التقدم لهذه الدفعة هو الموسم السادس للمدرسة بعد افتتاحها منذ عدة سنوات، والعام الماضى، افتتح الأنبا باسيليوس فوزى مطران كرسى سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم، فعاليات الموسم الخامس للمدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج، والذى يحمل عنوان "قوتى فى صلاتى مش فى إمكانياتي".

وتقدم المدرسة الخدمة الفنية الشاملة لمدة سنة كاملة فى المجالات الأتية، تعليم أله البيانوأو أرج، ويشترط أن يكون متوفر أله بيانو فى الكنيسة، بالإضافة إلى تعليم وتدريب "صوت" يشترط وجود سماعات "صب" ولاب توب، أو كمبيوتر بالكنيسة.

وعن آليات الدراسة داخل المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب فى سوهاج، فسوف تكون بالتنسيق مع الآباء الرعاة، مما يتماشى مع مواعيد الكنيسة، وإجراءات توخى الحذر من ، على أن يكون العدد الأدنى لكل كنيسة 6 أفراد والعدد الأقصى 12 فرد، ولا يقل عمر المتدرب عن 15 عام، ولا يزيد عن 30 عاما، وتطلب الاستمارات من الآباء الرعاة، وأى استمارة غير مصدق عليها من الأب الراعى لن يتم النظر إليها.

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