شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى بدار الإفتاء: التعدى على أراضى الدولة حرام شرعا حتى لو لبناء مسجد والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، معلقا على جهود الدولة في بناء وإعمار بيوت الله، قائلا إن مصر لا تحتاج إلى أن تتحدث عن المساجد وتعميرها، لأن في القديم والحديث مصر تقدم نموذج للتدين والبناء الحضارى للمساجد، تتوافق مع وظيفة بيوت الله، فالمسجد وسيلة لعبادة الله، وتعمير الأرض وتذكية النفس، مؤكدا أن المتطرفون يريدون استغلال العشوائيات التي يندرج إليها البعض واستغلالها في أهدافهم.
وأوضح الدكتور خالد عمران، أن الحكم الشرعى فيما يخص البناء على أرض زراعية غير مخصصة للبناء، أو بناء المسجد على أراضى الدولة، حرام شرعا ولا يجوز أن يتم البناء على تلك الأراضى حتى وأن كان مسجدا، لأن هذا اعتداء على حقوق الدولة.
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