شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة يؤكد ضوروة اتباع التباعد الاجتماعى لتقليل إصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أهمية أن يتبع المواطنين المصريين أسلوب التباعد الاجتماعى من أجل السيطرة على عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الراهنة.

وأضاف رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا معتمد على مدى اتباع المواطنين للإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة الفيروس المستجد، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك التزام كبير بارتداء الكمامات.

وأوضح رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الدولة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات الناجحة لمواجهة هذا الفيروس وهو ما تبين من خلال قلة عدد الإصابات بالفيروس عما كانت عليه في السابق.

وفى وقت سابق قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة، إن التذبذب فى أعداد مصابى كورونا مرتبط بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن التزامنا فى فترة الذروة هو ما جعلنا أن نعبرها بسلام دون الوقوع فى أزمة.