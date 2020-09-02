شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الجمعة المقبلة، 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الحق المبين بمدينة الطور تحت عنوان : "الإيمان والعلم".

ونشرت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم المساجد المقرر افتتاحها وهى:

1. مسجد الحق المبين بمدينة طور سيناء .

2. مسجد عودة بمدينة طور سيناء .

3. مسجد الفرقان بمدينة طور سيناء.

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4. مسجد خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء.

5. مسجد السلام بمدينة نويبع.

6. مسجد أثبيت بوادي فيران.

7. مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس.

يذكر أن مديرية أوقاف الإسكندرية، تسلمت اليوم الأربعاء، 7 مساجد بمحور المحمودية، ضمن مشروع تطوير محور المحمودية الذى يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال عشرات السنوات الأخيرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد هي:"مسجد الشهيد الرائد محمد درويش، في الحمزاوي ، في عزبة التيرو، و مسجد الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة، في عزبة حجازي، ومسجد الشهيد مقدم / علاء الدين أحمد السماويس، في منطقة البكاتوشي، ومسجد الشهيد اللواء / إبراهيم عبد القادر محمد حمدى، في منطقة القلعة، ومسجد الشهيد جندي علي إبراهيم أمين ، في منطقة خورشيد شارع الرحمة، ومسجد الشهيد مساعد / مصباح محمود علي إدريس ، في منطقة غيط العنب راغب، ومسجد الشهيد نقيب / عمر خالد سلامة ، في منطقة بوالينو محرم بك".