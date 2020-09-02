وزير السياحة البولندي: مزيد من التدفق السياحي لمواطنينا إلى مصر خلال الفترة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على إبراز الجهود التي قامت بها مصر لدعم القطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من يوليو الماضي.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال لقاء العناني، اليوم الأربعاء، بـAndrzej Gut-Mostowy وزير الدولة للسياحة ببولندا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

وناقش اللقاء سبل الترويج السياحي لمصر داخل السوق البولندي، وإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البولندي بها.

وتحدث الوزير، عن التسهيلات التي قدمتها مصر لتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتي من أهمها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى ٣١ أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020، ومنح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية حتى 31 اكتوبر 2020.

وأكد العناني: قرار إجراء تحليل PCR للكشف عن كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) شريطة القدوم إلى مصر هو إجراء احترازي الهدف منه الحفاظ على جميع السائحين والعاملين بقطاع السياحة.

ومن جانبه، أشاد وزير السياحة البولندي، بتجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة إليها من جديد اعتبارا من 1 يوليو الماضي.

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وقدم الشكر إلى وزير السياحة والآثار، تقديرا للجهود التي بذلتها مصر لإجلاء العالقين البولنديين الذين كانوا متواجدين في مصر وقت غلق حركة الطيران في مارس الماضي والذين عادوا لبلادهم بسلام، مشيرا إلى أن مصر قامت بإدارة هذه الأزمة باحترافية ومرونة عالية.

وأكد أن مصر تعتبر مقصداً سياحياً آمناً بالنسبة لدولة بولندا حيث يحرص البولنديون على زيارتها في وقت الخريف والشتاء، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التدفق السياحي من بولندا إلى مصر.

وأشار وزير السياحة البولندي، إلى أنه زار مصر ثلاث مرات استمتع خلالها بالمقومات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري وخاصة الشواطئ المصرية الخلابة.

وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتور خالد العناني الدعوة لوزير السياحة البولندي لتكرار زيارته إلى مصر والاستمتاع بأماكنها السياحية والأثرية المختلفة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية والمهنية التي يعقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته القصيرة الحالية إلى العاصمة البولندية وارسو.

حضر اللقاء، السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير حسام القاويش، سفير مصر في بولندا.​