"القومية للأنفاق" تعلن عن حاجتها لشغل 227 وظيفة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن حاجتها للتعاقد مع 227 مهندسًا بعدد من التخصصات، وذلك اعتبارا من 6 سبتمبر حتى 24 من نفس الشهر.
وحددت الهيئة مجموعة من الشروط لشغل الوظائف وكذلك المستندات المطلوبة، وذلك على موقع الهيئة الإلكتروني www.nat.org.eg.
جدير بالذكر أن الطلبات تقدم باليد باسم الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، اعتبارًا من 6 سبتمبر حتى 24 من نفس الشهر بمقر الهيئة بميدان رمسيس، عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
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