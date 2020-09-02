لمحاربة الفكر المتطرف.. الأزهر: قافلة دعوية لمحافظة البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

انطلقت، اليوم الأربعاء، قافلة الأزهر الدعوية الموفدة من مجمع البحوث الإسلامية، متوجهة إلى مدينتي سفاجا والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتضم القافلة نخبة من الأساتذة والوعاظ والواعظات تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وتستهدف القوافل تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، والحفاظ على عقولهم من محاولات العبث بها من قبل المتطرفين، فضلًا عن ترسيخ الهوية الوطنية في نفوسهم لإعداد أجيال من الشباب قادرة على مواجهة الشائعات، وذلك في إطار المنهج الوسطى الذي يتبناه الأزهر الشريف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف.

وأوضح الأزهر، في بيان له، الأربعاء، أن القافلة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف البرامج الدعوية والتوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر، وتواجدهم المستمر بين الناس للوقوف على الظواهر السلبية بالمجتمع، وتلبية احتياجات المجتمع المعرفية في القضايا المعاصرة التي ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر، وذلك انطلاقًا من الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، والذي يعد مكملا لدوره الدعوي والتعليمي.