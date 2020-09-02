"النار على ارتفاع 3 أمتار".. كواليس حريق فيلا مهجورة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تجابه قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مخلفات داخل فيلا مهجورة بشارع الهرم، مساء الأربعاء. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران بجوار مستشفى. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. وتبين نشوب الحريق في مخلفات أشجار داخل فيلا غير مأهولة بالسكان على مساحة 500 متر، وحاصر رجال الإطفاء النيران وجاري السيطرة على الحريق. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد للحظات الاولى للحريق، ويظهر خلالها ارتفاع ألسنة اللهب نحو 3 أمتار.

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