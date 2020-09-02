الداخلية تُعلق على ضبط مستريح جديد حاول الهروب بملايين الجنيهات في بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تناوله أحد برامج " التوك شو " وما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان " ضبط مستريح جديد بعد الاستيلاء على ملايين الجنيهات ومحاولة الهرب بطنطا.
وبالفحص تبين أنه أثناء سير إثنين من مندوبي المبيعات يستقلان إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، شاهدا مندوب مبيعات آخر مستقلاً سيارة أخرى فحاولا إيقافه، وذلك لوجود خلافات تجارية بين الطرفين على مبلغ مالي، وأثناء ذلك اصطدمت السيارتين ببعضهما ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بهما دون وقوع إصابات.
وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني عدم صحة ما تم تداوله بالخبر جملةً وتفصيلاً.
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