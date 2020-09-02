أخبار مصر | وزير الزراعة يوجه باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الزراعة يوجه باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدى لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل امكانيات الوزارة لازالة كافة التعديات في مهدها، وجاء ذلك خلال اجتماعه بالمسئولين عبر تقنية كونفرانس.

وأشار القيصر إلى أن الرقعة الزراعية خط احمر ويجب الحفاظ عليها من اي تعدي لاهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، وقال أنه في اطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر اي حالة تعدي ومتابعة اداء العاملين على حماية الاراضي بشكل الكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.

وشدد وزير الزراعة على مسؤولية مديريات الزراعة عن حصر الاصول التابعة للوزارة لاعادة استغلالها والاستفادة منها كما شدد أيضا على أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الانجاز فيه بإعتباره في مقدمة اولويات الحكومة في المرحلة الحالية.