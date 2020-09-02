أخبار مصر | حماة الوطن: الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني سيظل دائما مبدأ أصيل لسياسة مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حماة الوطن: الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني سيظل دائما مبدأ أصيل لسياسة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة شريطة أن يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن لإسرائيل،، واعتبار الرئيس السيسي الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة بأنه خطوة في هذا الاتجاه.

وأوضح زكريا في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر ثابتة على مبادئها والتي ترتكز على محاور أهمها مواصلة مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط فضلا عن ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية حاضرة خلال جميع الجولات الخارجية المصرية للمحافل الإقليمية والدولية.

واشار مساعد رئيس حماة الوطن، إلى أن تأكيد السيسي على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام،. هو أساس لأي مفاوضات قادمة.