أخبار مصر | قطاع المتاحف: مستعدون لاستقبال الزوار بمختلف أنحاء الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قطاع المتاحف: مستعدون لاستقبال الزوار بمختلف أنحاء الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار عن جهازية المتاحف المصرية لاستقبال الزائرين؛ وذلك بعد فتح أبواب المزارات الأثرية للزيارة ابتداءً من سبتمبر الحالي.

ومن ناحيته قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إنه بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا تفتح المتاحف أبوابها للزوار مرة أخرى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن أمن المتاحف مستعد لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها ووجهت بها وزارة السياحة والآثار، حيث تم وضع البانرات الإرشادية وتزويد البوابات بالكحول والجل المعقم وارتداء جميع العاملين الكمامات الواقية.

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