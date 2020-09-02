مصر | بـ"أسلحة نارية ومخدرات".. سقوط عنصر إجرامي في البدرشين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"أسلحة نارية ومخدرات".. سقوط عنصر إجرامي في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كانت وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط ط وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين، بقيام عاطل بمزوالة نشاطآ إجراميآ تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذآ من دائرة المركز مسرحآ لمزوالة نشاطه الأجرامي.

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وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد عدة أكمنه سرية اسفرت أحدها عن ضبطه بالمنطقة سكنه وبحوزته بندقية آليه عيار 7.62. 39 مم " غير مبلغ بسرقتها "، 2 خزينة من ذات العيار، فرد خرطوش ساقية محلى الصنع عيار 12 مم، 37 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما ضبط بحوزته 5 فرش كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر " وزنت 750 جرام "، هاتف محمول، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض على النيابة المختصة.