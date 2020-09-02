مصر | مجلس الدولة ينهي نزاعا بين محافظة الجيزة والتأمين الصحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة ينهي نزاعا بين محافظة الجيزة والتأمين الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية بسداد مبلغ مقداره 45 الف و24 جنيها قيمة المتبقي من اشتراكات التامين الصحي عن الاعوام من 2009 الي 2011.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أنّ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية، لم تسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن الطلاب خلال الاعوام الدراسية من 2009 الي 2021 للهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقي عليها مبلغ مقداره 45 الف و24 جنيها، ومن ثم يتعين عليه، سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة له.

ولا ينال مما تقدم ما ذکرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية، من أنّ المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن الاعوم الدراسية المذكورة.

وردت الجمعية بأنّه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتركات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية، لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، مما يلزمها بدفع المبلغ للهيئة.