شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع أعمال لجان التصالح مع مخالفات البناء في منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، رافقه نائبه محمد موسي، وأشرف الليثى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وأكد محافظ المنوفية أن 30 سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على أنه لن يكون هناك مد للتصالح، وعقب إنتهاء المدة المحددة سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لازالة كافة الحالات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح والتي لا ينطبق عليها شروط القانون، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.

من جهته، قال أشرف الليثي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، إن حصيلة جدية التصالح بنطاق المركز بلغت نحو 70 مليون جنيه حتي اآان، وإجمالي عدد طلبات التصالح التي تم استقبالها حتي اليوم بلغ 21 ألف و818 طلب.

وأضاف أن العمل جاري على قدم وساق وخلال الفترات الصباحية والمسائية وجميع أيام الأسبوع لإستقبال طلبات المواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.