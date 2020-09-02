شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل ١٧١ طالبًا وطالبة فى ثاني أيام المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه مع نهاية ثانى أيام عمل مكتب تنسيق الجامعة لتنسيق المرحلة الثانية سجل١٧١ طالبا وطالبة رغباتهم إلكترونيا، بينما قام عدد ١٨٣ بالتسجيل اليدوى.

واضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مكتب تنسيق الجامعة مستمر في عمله لليوم الثاني على التوالي في استقبال طلاب المرحلة الثانية من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات، مؤكدا أن الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للطلاب هدفها مساعدتهم في كتابة الرغبات بالشكل الصحيح.

وأشار الدكتور محمد غنيم مدير مكتب تنسيق الجامعة أننا حريصين على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المتاحة ويرغبون بها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة أثناء فترة عمل مكتب التنسيق.

ويذكر أنه يشرف على التسجيل اليدوى الدكتور محمود فتحى بينما يشرف الدكتور أحمد يحي على التسجيل الالكترونى