شكرا لقرائتكم خبر عن «أورام المنصورة» يشارك بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مركز الأورام بجامعة المنصورة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، اليوم، الحالات المحولة للفحص من مديرية الصحة بالدقهلية، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خلال اليوم الثاني لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، كأكبر مركز جامعي متخصص يستقبل الحالات المحولة في محافظة الدقهلية.

وصرح الدكتور وليد النحاس مدير المركز، في بيان صحفى،: «أنه يتم فحص السيدات المحولات من الوحدات الصحية ونقاط الكشف المختلفة بكارت التحويل المدون عليه اسم مركز الأورام جامعة المنصورة في الموعد الذي تحدده الوحدة التي قامت بإجراء الفحص الأولى للسيدة ويتم إجراء أشعة موجات فوق صوتية وماموجرام لهن حال الاحتياج لذلك.

وأضاف: «في حالة ثبوت الإصابة لا قدر الله يتم استكمال باقي الإجراءات وتحاليل الباثولوجي والتدخل الطبي للمريضة على نفقة الدولة بالكامل» .

مشيرا إلى أن استئناف العمل بالمبادرة داخل المركز يأتي في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا، حيث تم استئناف كافة الخدمات الطبية مع الالتزام بقواعد مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المترددين داخل المركز.