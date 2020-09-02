شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تضع قواعد للوقاية من كورونا خلال زيارة الأماكن الأثرية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية بدء السماح لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف اعتبارا من اليوم الأربعاء على مستوي الجمهورية، وضعت وزارة الصحة والسكان عددا من الارشادات المهمة للوقاية من فيروس كورونا أثناء زيارة هذه الأماكن.

وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لأبد من الحرص أثناء زيارة الأمان الأثرية على تطهير الأماكن الأثرية والمتاحف يومياً وقبل فتحها للزوار.

وأضاف مجاهد، تطبيق قياس درجة الحرارة يوميا سواء للعاملين أو الزائرين قبل الدخول إلى الأمان الأثرية والمتاحف، الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأفراد أثناء التواجد، مع الالتزام الكامل من المرشدين أو الزوار على ارتداء الكمامات الواقية.