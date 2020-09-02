شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكوري الجديد يزور بني سويف: حكومتنا تدعم مصر في تنمية الموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الكوري الجديد في القاهرة، هونغ جين ووك، إن الحكومة الكورية تدعم مساعي مصر في مجال تنمية الموارد البشرية، مشيدا بحرص الحكومة المصرية على إعطاء المسؤولية القيادية للكوادر الشابة، جاء ذلك خلال زياته لمحافظة بني سويف حيث هنأ المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم علي تعيينه كأصغر محافظ في تاريخ مصر.

وأشار السفير إلى أن زيارته اليوم تتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني الكوري لتنمية الموارد البشرية (NHI) والأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب (NTA) ، ولفت السفير إلي أن زيارته الرسمية الأولى لمحافظة بني سويف، حيث شهدت أيقونات التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا مثل مصانع سامسونج للإلكترونيات، فضلا عن كونها الشريك الاستراتيجي للحكومة الكورية من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية لكوريا في منطقة صعيد مصر.

قام السفير هونغ والمحافظ محمد غنيم بجولة في جامعة بني سويف التكنولوجية، وهو المشروع الذي تم إطلاقه بالاتفاق المتبادل بين رئيسي البلدين في عام 2016 ، بقيمة 5.83 مليون دولار والذي تم إنشاؤه لاحقًا في عام 2019 بجهود مشتركة بين الوكالة الدولية الكورية للتعاون الدولي KOICA، وزارة. التعليم العالي ومحافظة بني سويف. وتعد الجامعة نموذجًا يحتذى به في التنمية التعليمية والصناعية.

أكد السفير هونغ حرص الحكومة الكورية على دعم التعليم التقني والعلمي في مصر والذي يأتي تماشياً مع الأهمية التي توليها القيادة المصرية للتعليم والتوسع في الجامعات التقنية لتخريج العمالة الماهرة التي تلبي تطلعات مصر في التصنيع والتنمية، مشيرا إلي أن كوريا مهتمة بتسهيل إنشاء نظام للتنمية الصناعية في مصر من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وقال إن بني سويف تبرز الآن كمركز تصنيع مع وجود مناطق صناعية ومشاريع صناعية ضخمة، بما في ذلك سامسونج للإلكترونيات وغيرها من الشركات الكورية المتوسطة الحجم، والتي تتطلب عمالة عالية المهارة والتدريب.

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