شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقي وفد هيئة الخدمات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد هيئة الخدمات الحكومية، بحضور قيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة، تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين المحافظة والهيئة في عدد من المجالات، والذى يسير بالتوازي مع مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، وجري مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة في ظل التحول الرقمي الجديدة وكافة الجوانب التي تحقق سبل الراحة للمواطن وسرعة أداء الخدمة بأقل وقت ومجهود .