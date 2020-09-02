شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التعليمية تعلن صرف 10 آلاف جنيه للمعلمين المتضررين فى بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للمهن التعليمية، إنه إلتزاماً بالقيام بدورها في دعم أعضائها وأسرهم المتضررين، وافقت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمعلمين التابعين للجنة النقابية ببئر العبد المتضررين.

وفي سياق آخر ، أوضحت هيئة مكتب نقابة المعلمين ، استمرار متابعتها في تحصيل مستحقات النقابة استعداداً لصرف دفعة المعاشات القادمة في شهر أكتوبر المقبل ، حيث يتم خروج حوالي 50 ألف معلم على المعاش في العام.

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وبحثت هيئة المكتب الطلبات الواردة من نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية بشأن توفير الكاميرات والأجهزة اللازمة لمتابعة حسن سير العمل في كافة أرجاء النادي.