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ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى يزور مصر غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يزور مصر غدا الخميس. وفى وقت سابق، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: نرحب بوقف النار وندعم حلا سياسيا لأزمة ليبيا، حسب ما نشرته العربية الإخبارية.

من جانب آخر، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة "ستيفانى وليامز"، إن مصر تلعب دورا مهما فى إيجاد حل سياسى للأزمة الليبية، مؤكدة أن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التى جرت فى القاهرة تعد تحركا مهما وأساسيا، ويمثل قاعدة قوية يمكن العودة إليها حال التوصل لاتفاق سياسى بين الأطراف.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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