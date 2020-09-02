شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يطالب بمراجعة قرار تفعيل صندوق تحسين الخدمة المرورية للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمراجعة قرار تفعيل صندوق تحسين الخدمة المرورية المقدمة للمواطنين تحت إشراف المديرية المالية أسوة بإدارات المرور بالمحافظات. كما طالب «شعيب» اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الأربعاء، بتشكيل لجنة لدراسة إعادة النظر في رسوم مدرسة تعليم القيادة بمرور مطروح أسوة بأقل رسوم بالمحافظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ مطروح يطالب بمراجعة قرار تفعيل صندوق تحسين الخدمة المرورية للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.