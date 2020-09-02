شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بماسبيرو حول «الإعلام والأمن القومي» الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، غدا الخميس، في ورشة عمل تحت عنوان: «الإعلام وقضايا الأمن القومي» بماسبيرو.

يدير الورشة الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن.

وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.