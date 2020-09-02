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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إزالة التعدي على «السادة البكرية» و«عفيفة الحبشية» بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت هيئة الأوقاف المصرية إنه تم إزالة التعديات على مساحة 9 أفدنة بوقف «السادة البكرية» بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإزالة ما وقع عليها من تعديات، بمعاونة قوات الأمن.
وأضافت الهيئة في بيان، الأربعاء، أنه «تم إزالة التعدي على مساحة 900 متر وقف/ عفيفة الحبشية بمحافظة القليوبية، لقيام غاصبين بإقامة جراج على ملك الوقف دون سند»، مشيرة إلى أنه «تم تنفيذ الإزالة على مساحة 7 أفدنة بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإزالة ما وقع عليها من تعديات».
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