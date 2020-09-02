شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر تشارك في منتدى «الأمم المتحدة» و«بن راشد آل مكتوم للمعرفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، الأربعاء، عبر الـ«فيديو كونفرانس» في جلسة «بناء مستقبل مشترك منصف وشامل» ضمن فاعليات المنتدى الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت عنوان «كوفيد-19: تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة».

ونشرت «نصر» على صفحتها على «إنستجرام» فيديو لمشاركتها في المنتدى وقالت ‎إن «الاستثمار في البنية الاساسية له تأثير ايجابي مضاعف على النمو المستدام وتوفير فرص العمل وتحسين دخل الاسرة، ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات».

وأشارت إلى أنه «فى ظل تأثر العالم بالآثار السلبية لفيروس كورونا، تلعب المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية دورا مهمًا في إعادة هيكلة الديون وإلغاء بعضها للتخفيف على الدول النامية، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أكثر وسيلة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، كما يعد الاستثمار في مشروعات رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار أكثر الاستثمارات الشابة الناجحة في ظل الإقبال على استخدامها حاليًا».

شارك في الجلسة الدكتور لوران بروبست، شريك في مؤسسة «عالم جديد – مهارات جديدة»، وجيوم لا فورتون، خبير اقتصادي أول في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وإدارت الجلسة، الدكتورة كارولينا بان، بجامعة هارفارد.