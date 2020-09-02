شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير طريق شركات البترول (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، أن تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة من المشروعات القومية الهامة بالمحافظة ويتم متابعتها بشكل يومي لسرعة إنجازها والإنتهاء منها باعتبارها مشروعا حيويا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن المشروع يتعدى تكلفته الـ 90 مليون جنيه، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فوري والبدء في التنفيذ والانتهاء من المشروع في أقرب وقت دون الانتظار إلى اجتماعات أو مناقشات أخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع، وذلك بحضور الدكتور إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف السكرتير العام المساعد، ورؤساء شركات بترول القاهرة والمصرية للتكرير، ورئيس المنطقة الجغرافية، ورئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، ومسؤولي كل من شركة الإنتاج الحربي ورؤساء شركات كهرباء شمال القاهرة وتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي ومديري مديريات الطرق والري والمرور والمستشار الهندسي للمحافظة والمكتب الفني.

كلف المحافظ، جميع المسؤولين بدفع الأعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف لاستكمال نقل مرافق الكهرباء والغاز والبترول في القطاع الثاني والبدء فورا في إنشاء الحرم الآمن والطريق البديل في المنطقة الخلفية للمشروع، كما طالب المحافظ بوضع جدول زمني محدد وملزم لجميع أعمال المشروع لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.