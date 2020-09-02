شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة 7 أفدنه وقف «عفيفه الحبشية» بعد إزالة التعديات عليها بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الأوقاف، لإزالة تعديات على أراضي وقف في شبرا الخيمة.

وقامت الحمله التي شاركت فيها معدات وقوات من مديرية أمن القليوبية بإزالة كافة التعديات على مساحة 7 أفدنه وقف بناحية شبرا الخيمة، وإزالة ما وقع عليها من تعديات وإعادة الأرض للهيئة، كما تم إزالة التعديات على مساحة 900 متر وقف عفيفه الحبشية، وقيام بعض الأشخاص بالتعدي على الأرض ببناء جراجات.