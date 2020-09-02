شكرا لقرائتكم خبر عن ٣ وزراء يشهدون إطلاق خدمات الشهر العقارى بمركز خدمة المواطنين بجنوب الجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، إطلاق تقديم خدمات الشهر العقارى بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة، وتعميمها على ١٥٥ مركز تكنولوجي على مستوي محافظات الجمهورية.

وياتي اطلاق الخدمة في إطار الاهتمام التي يوليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية، وفي ضوء تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها توفير خدمات حكومية رقمية متميزة عبر منافذ متعددة؛ ومنها منصة مصر الرقمية التي تم الاطلاق التجريبي لها خلال الشهر الحالي بعدد ٧٠ خدمة حكومية من بينها خدمات التوثيق.

وقام وزراء التنمية المحلية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتفقد عدد من الشبابيك بمكتب خدمات الشهر العقاري بالمركز التكنولوجي للتعرف على تفاصيل تقديم خدمة الشهر العقارى للمواطنين بجانب خدمات التنمية المحلية الأخرى في المركز، حيث تسعى الدولة لإدخال كافة الخدمات التي تهم المواطن خلال الفترة المقبلة بالمراكز التكنولوجية بما ييسر على المواطنين ويقلل تكلفة ووقت الحصول على الخدمات ويزيد من رضا المواطن عن تلك الخدمات .

وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص أداء الخدمات المحلية حيث تم ميكنة حوالي ٢٨٢ مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات من إجمالي ٣١٣ مركز تكنولوجي، كما تم اطلاق وتشغيل بوابة خدمات المحليات على الانترنت لاتاحة الخدمات للمواطنين أون لاين بكل ادوات الدفع الالكتروني، كما قامت وزارة التنمية المحلية بتوفير البرامج التدريبية للعاملين في المراكز التكنولوجية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالاضافة إلى بعض البرامج التدريبية التي اتاحتها وزارة التخطيط.

وزراء التنمية المحلية والاتصالات والعدل يشهدون إطلاق خدمات الشهر العقارى بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة

وزراء التنمية المحلية والاتصالات والعدل يشهدون إطلاق خدمات الشهر العقارى بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة

وزراء التنمية المحلية والاتصالات والعدل يشهدون إطلاق خدمات الشهر العقارى بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة

وزراء التنمية المحلية والاتصالات والعدل يشهدون إطلاق خدمات الشهر العقارى بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة