شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 5 آلاف طن قمح من ميناء دمياط للصوامع بـ«الصنادل» خلال 20 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة النقل إن الصنادل النهرية قامت بنقل 5475 طن قمح من ميناء دمياط إلى صوامع غلال.

وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن إجمالي ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل خلال الـ20 يومًا الأخيرة قد بلغ 20 وحدة نهرية (صندل) وهو ما يعادل حمولة 137 شاحنة ( سيارة نقل).

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري في تنشيط نقل البضائع نهريا حيث استقبل ميناء دمياط عدد 8 صنادل نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري لنقل حوالى 2075 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل في رحلة هي الثالثة خلال عشرين يوما لنقل القمح عبر نهر النيل بعد 3سنوات من التوقف.

ووجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع باقي الجهات المعنية العاملة بالميناء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخروج الوحدات النهرية من الميناء.

وأضاف الوزير أن هذه الشحنة تعادل حمولة 52 شاحنة (سيارة نقل)، ما يسهم في تخفيف العبء على الطرق البرية والحد من التلوث حيث يعتبر النقل النهري من أهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة، بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائي بصفة عامة مما يعطي ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة.

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