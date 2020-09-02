شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار ؟ (نصائح رسمية) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدد من النصائح لحماية الأجهزة الكهربائية من التذبذب في التيار الكهربائي، حيث تتسبب العودة المفاجئة للكهرباء بأعطال تصيب هذه الأجهزة كالثلاجة والتلفزيون والغسالة.
وقال الجهاز في بيان، الأربعاء، إنه ينصح في هذه الحالة أن تقوم بتجنب لصق الأجهزة في الحائط مباشرة، ويتم استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.
وأضاف الجهاز أنه «إذا لم تتمكن من توفير هذه الأداة، ينصح بمجرد انقطاع الكهرباء، قم بفصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر، وعند عودة التيار يمكنك الانتظار لعدة ثواني قبل وصلها مجددًا، بحيث تتيح الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة».
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