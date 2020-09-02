شكرا لقرائتكم خبر عن «بينها ملعب خماسي».. إزالة 58 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم للنيابة العسكرية.

وترأس محمد محمود حجازي، رئيس مدينة القرين، حملة بمعاونة قوة من قسم شرطة القرين، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المدينة، أسفرت الحملة عن إزالة 2 ملعب كرة خماسي، الأول بمنطقة أولاد زيد والمقام على مساحة 250 مترا، منها 180 متر سور أعمدة حديدية، و70 متر مبان بالطوب الدبش، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، والملعب الثانى بمنطقة كفر أبوطه، والمقام على مساحة 300 متر منها 180 سور بالأعمدة الحديدية، و120 متر مبان بالطوب الدبش، كما تمت إزالة مزرعة دواجن على مساحة فدان و4 أسهم، بناحية عزبة الشيخ حامد وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

وقاد وجيه سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، حملة إزالة مكبرة بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز الشرطة، أسفرت جهودها عن إزالة كلية لملعب خماسي بمساحة ٦ قراريط و٧ أسهم بناحية عزبة مظهر بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق.

كما قام محمد محمود، رئيس حى أول الزقازيق، بشن حملة بالاشتراك مع شرطة قسم أول، أسفرت جهودها عن تنفيذ ٩ قرارات إزالة بشارع كمال عابدين بحى الزهور، بينما قامت الدكتورة سحر لطفى، رئيس مركز ومدينة ههيا، بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز الشرطة، والتى أسفرت عن إزالة ١٤ حالة تعد بمساحة ١٣٠٥ أمتار بالوحدة المحلية بمنزل حيان.

وترأس حمدى نصر، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، حملة مشتركة مع قوات الشرطة، لإزالة التعديات المخالفة، أسفرت جهودها عن إزالة 7 حالات تعد بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الأزهار بمساحة ٥٣٠ مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شنت رئاسة مدينة صان الحجر حملة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، أسفرت عن إزالة ٢٤ حالة تعد بمساحة ٢٠٥٠ مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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