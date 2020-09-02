شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة يتفقدان متحف كوم أوشيم ومعبد «قارون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وإيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، متحف كوم أوشيم والمنطقة المحيطة به، وكذا معبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق، في إطار خطة الدولة لعودة الحياة لطبيعتها واستئناف فتح المواقع السياحية والأثرية أمام الزائرين، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، بحضور الأستاذ سيد الشورة، مدير عام آثار منطقة الفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد متحف آثار كوم أوشيم، الذي يضم 313 قطعة أثرية تمثل كافة العصور بداية من العصر الفرعوني ثم اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي، ويشتمل المتحف على قاعتين للعرض أحداهما تضم آثار الحياة اليومية، والأخرى للجانب الجنائزي على مساحة 380م2، بجانب تفقد المنطقة المحيطة.

وأشار محافظ الفيوم خلال الزيارة إلى أن المحافظة تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأول في المجالين السياحي والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحي المهمة، لافتًا إلى أن المحافظة تمتلك الكثير من المواقع الأثرية بجانب متحف كوم أوشيم مثل منطقة أم البريجات الأثرية ومدينة ماضي وقصر قارون والدير المنحوت ووادي الحيتان وكيمان فارس وغيرها من الأماكن، فضلاً عن المحميات ممثلة في بحيرتي قارون والريان، وجبلي المدورة.

وأكد محافظ الفيوم على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق ضوابط السلامة الصحية ووسائل الحماية الشخصية، للتصدي للعدوى بفيروس كورنا، خلال زيارة المواقع السياحية التي تم إعادة فتحها أمام الزائرين عقب غلقها لأكثر من خمسة أشهر، متمنيًا أن تشهد المحافظة موسم سياحي جيد.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة طامية برفع كفاءة منطقة الخدمات بمتحف كوم أوشيم وتكثيف أعمال النظافة، لافتًا إلى أهمية تطوير وتأهيل ومتابعة تلك المواقع من قبل مسؤولي الآثار والسياحة بالمحافظة، والعمل على الترويج الجيد لهذه المقومات السياحية والأثرية مما يعود بالنفع على المحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم أنه التقى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس الثلاثاء، لمتابعة فتح المحميات الطبيعية بالإقليم أمام الزائرين، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لإعادة الفيوم للخريطة السياحية على المستوين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال خطة تطوير شاملة لمختلف المواقع السياحية والأثرية، ومنها منطقة السواقي بميدان قارون داخل مدينة الفيوم، لافتًا إلى أنه تم من الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لتطوير الميدان الذي يعد أحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة، مع الاحتفاظ بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت تفقد معبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق، وتضمنت منطقة قدس الأقداس التي تتعامد عليها الشمس بالمعبد، صبيحة يوم 21 ديسمبر من كل عام، وعدد من الغرف فضلاً عن المنطقة المحيطة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المحافظ وجه بإعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإنشاء مركز للزوار أمام المعبد، ومنطقة خدمات، وكذا استخدام المكان الجاذب لتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات السياحية، وإقامة العديد من المسابقات بالموقع خاصة الرياضية، وكذا استقبال الفعاليات الثقافية والترفيهية بالمنطقة.

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ومن جهتها، أشارت مساعد وزير السياحة والآثار، إلى أن متابعة وتفقد المواقع الأثرية يأتي ضمن خطة الدولة للترويج لمختلف المناطق السياحية والأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، عقب فتح تلك المواقع أمام الزائرين بعد انحسار عدد المصابين بفيروس كورونا، لافتة إلى أن إعادة فتح تلك المواقع يعد رسالة قوية في التكامل بين مختلف الجهات، وقدرة الدولة المصرية لتخطي الأزمات ومواجهة التحديات.

وأكدت مساعد وزير السياحة على العمل الميداني لتطوير وتأهيل كافة المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، والعمل على الاستغلال الأمثل لها، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالسياحة الداخلية والترويج لسياحة اليوم الواحد، والعمل على استغلال القرب المكاني لإقليم الفيوم من القاهرة واستغلال تلك الميزة النسبية، بجانب المميزات الأخرى التي تتمتع بها المحافظة للنهوض بالحركة السياحية، وأكدت على إعداد خطة عمل متكاملة للتركيز على المزارات السياحية والأثرية بالفيوم ووضع الآليات المناسبة للترويج لها بالتنسيق بين وزراة السياحة والأثار والمحافظة.

جدير بالذكر أن معبد قصر قارون يبعد حوالي 65 كم عن مدينة الفيوم، ويقع جنوب غرب بحيرة قارون ضمن التقسيم الجغرافي في شمال غرب إقليم الفيوم بمركز يوسف الصديق، وتسمى المدينة بمدينة ديونيسيوس، وهي مدينة شيدت في العصر البطلمي حوالي القرن الثالث قبل الميلاد، وكانت تسمى ديونيسيوس نسبة إلى إله الخمر عند اليونانيين، في منتصف المدينة شيد معبدللإله سوبك الإله المحلى لإقليم الفيوم، والذى كان يعبد في صورة تمساح، وشُيد المعبد من الحجر الجيري.