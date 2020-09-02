شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة الخميس.. الرطوبة تصل 85% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

و هناك أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من الوجه البحري، وشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1- 25 '1، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 25' 1- 75 ،1، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85– 30 )، السواحل الشمالية ( 90 – 45 )، شمال الصعيد ( 70– 22 )، وجنوب الصعيد ( 40 – 14 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34– 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «41 – 28» .

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