شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إحالة 1355 مواطن من مخالفي البناء للنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تتعامل بخطوات جادة وحازمة مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية، والبناء العشوائى من خلال وضع خطة عمل منظمة، وإتاحة التسهيلات اللازمة للمواطنين المخالفين لسرعة تقنين أوضاعهم، من خلال تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء أو التبوير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات، أنه تم تشكيل لجنة لحصر المبانى بنطاق المحافظة، حيث بلغ عدد المبانى المخالفة ٢٣٦٥٥٠ مبنى مخالف، من إجمالى ١١٠٤٠٩٠ مبنى بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، حيث وصلت نسبة المخالفات ٢١.٤ %، وعدد المبانى التي تم إزالتها أو توفيق أوضاعها القانونية ٣٥٩٦٠ مبنى مخالف بنسبة ١٥.٢ %، كما تم إحالة ١٣٥٥ مواطن مخالف للنيابة العسكرية.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى والأمني وضع خطة عمل مشتركة للتعامل مع تلك التعديات، من خلال تشكيل الحملات المكبرة لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى الزراعية في المهد على نفقة المخالف، وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية لن يتم السماح لأى شخص بالتقصير في أداء عمله، خاصة التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية.

وفى هذا السياق؛ شن المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، حملة بالتنسيق قوة أمنية من مركز الشرطة، لإزالة ٦١حالة تعدى بمساحة إجمالية ١٥٣٩٥ متر، شملت إزالة 15 حالة تعدى على مساحة 2504 متر مباني بالطوب الدبش الأبيض بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، كما تم إزالة 14 حالة تعدى على مساحة 4907 متر مباني بالطوب الدبش الأبيض بنطاق الوحدة المحلية بسماكين الغرب، كما تم إزالة 10حالات تعدى على مساحة 2100 متر مباني بالطوب الدبش الأبيض بنطاق الوحدة المحلية بالظواهرية، وتم إزالة 22 حالة على مساحة 5884 متر مباني بالطوب الدبش الأبيض بنطاق الوحدة المحلية بالناصرية، وتم إزالة جميع المخالفات حتي منسوب سطح الأرض وتسليم الأراضي إلى الجمعيات الزراعية للحفاظ عليها من التعديات مرة أخرى، وذلك تأكيداً على عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شن المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة بلبيس، لإزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة الكتيبة شرق، والطحاوية شرق بالبر الشرقي التابع للوحدة المحلية بكفر أيوب، أسفرت عن إزالة ١٢حاله تعدى بمساحة إجمالية ٥٢٥٠ متر.

وترأس اللواء ضياء أبوالعزم رئيس مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع قسم شرطة فاقوس، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة ٦ حالات تعدى بمساحة إجمالية ١١٧ قيراط، عبارة عن ٣ حالات تعدى بالمدينة بمساحة إجمالية ٦٨ قيراط، بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات تعدى بنطاق الوحدة المحلية بالعزازى بمساحة ٤٩ قيراط ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements