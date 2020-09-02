شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تحليل 6 ملايين حالة وزيادة ملحوظة في الفئة العمرية حتي 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، من عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض الدول، مشيراً إلى أن هناك عددا من الدول سجلت صفر إصابات، ولكن عادت مرة أخرى لتسجيل حالات وينبغي الوصول إلى انخفاض في نسبة الإصابات بما يقترب من 50% حتى يتم الاتجاه إلى تسجيل صفر إصابات إذا تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية

وقالت رنا الحجة خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات فيروس كورونا والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، أنه من الصعب التفريق بين الموجة الأولى والثانية ولكن إذا زادت الإصابات تسمى ذلك ذروة إصابات ثانية وليست موجة ثانية.

وأوضحت أنه ينبغي العمل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرة إلى أن بعض الدول قامت بعودة المدارس، وتابعت «هناك توقع بزيادة الحالات عند عودة المدارس ولكن ينبغى اتخاذ إجراءات وقائية حتى يتم منع الانتشار للمرض من خلال التباعد الاجتماعي.

وأشارت الحجة، إلى عدم وجود لقاح فعال حتى الآن لفيروس كورونا، واللقاحات في التجارب السريرية وأكثرها في المرحلة الثالثة وهي 15 لقاحا ونحاول تسريع الاختبارات لنكون قادرين على استخدامه، وهناك 20 أو 30 ألف متطوع لإجراء التجارب عليهم وهناك جدية في التعامل مع هذا الشأن من الدول والشركات الدوائية.

فيما أكدت الدكتورة داليا سمهوري مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية أن فتح المدارس لا يعني وجود الطلاب في المدرسة، ولكنه يعني مواصلة الدراسة بطريقة التعليم عن بعد.

وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، أن قرار العودة للمدارس يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، وقدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين، إلى جانب عاملين مهمين، وهما استعداد المؤسسة التعليمية، بشأن توفر النظافة والعوامل الاحترازية، إلى جانب البرامج الغذائية والتطعيمات والمرونة في تسهيل استكمال العملية التعليمية بأمان تام.

وأضافت سمهوري، أن منظمة الصحة العالمية قامت بتحليل البيانات من الدول المختلفة لـ 6 ملايين حالة، ولاحظنا زيادة ملحوظة في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بين الفئات العمرية الصغيرة من 0: 4 سنوات ومن عمر 5 إلى 10 سنوات وحتى سن 24 عاما، موضحة أن الدولة هي الوحيدة التي تحدد عودة الفئات الصغيرة للمدارس.

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