شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مركز معلومات مجلس الوزراء يستعرض مفهوم سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، شرح من خلاله مصطلح سوء التغذية الذى يغطى مجموعتين من الحالات، الأولى "نقص التغذية" - وتشمل التقزم (انخفاض الطول بالنسبة للعمر) والهزال (انخفاض الوزن بالنسبة للطول) ونقص الوزن (انخفاض الوزن بالنسبة للعمر)، ونقص المغذيات الدقيقة (نقص الفيتامينات والمعادن الهامة). والأخرى هي زيادة الوزن والسمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي (مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان).

وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠.

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وأوضح الإنفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020