شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. توافد 252 طالبا بالمرحلة الثانية على معامل جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة حلوان استقبال الطلاب خلال المرحلة الثانية من التنسيق للعام الجامعى 2021/2020، حيث سجل حتى الآن 252 طالبا وطالبة.

وتوافد 113 طالبا على المعمل المركزى بينما سجل 29 طالبا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد 96 طالبا على معمل هندسة المطرية وسجل 5 طلاب بمعمل كلية الفنون الجميلة و9 طلاب بمعمل كلية التربية الموسيقية.

يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت 5 معامل لتقديم خدمات تسجيل الرغبات خلال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق و قد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

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وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي التزام الطلاب و أولياء أمورهم بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، خلال عملية تسجيل الرغبات، لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه يتم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.