مصر | 26 سبتمبر.. الحكم على متهم باستعراض القوة والشروع في قتل صاحب مقهى بالبساتين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 26 سبتمبر.. الحكم على متهم باستعراض القوة والشروع في قتل صاحب مقهى بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تحديد جلسة 26 سبتمبر المقبل، للحكم على المتهم "محمد.س"، في اتهامه باستعراض القوة بمنطقة البساتين، حيث صدر القرار برئاسة المستشار علاء كمال البيلي، وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم البساتين، استعرض القوة والعنف قبل المجني عليه "ر. ا" بقصد ترويعه وتخويفه وكان من شأن فعلته إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وسلب ماله، والتأثير علي إرادته لفرض السطوة عليه، بأن دلف للمحل المملوك له محل الواقعة "القهوة"، مطالبًا إياه بسداد مبلغًا ماليًا له رغمًا عنه، وذلك حال كونه حاملًا سلاح أبيض مطواه بين طيات ملابسه.

وأضاف أمر الإحالة أنه وقعت بناء علي تلك الجريمة جناية ثانية، وهي أنه في ذات المكان والزمان شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله، وأعد لذلك سلاح أبيض مطواة، وما أن تقابل معه فنشبت بينهم مشادة كلامية علي أثرها أشهر المتهم في وجهه السلاح الأبيض وعاجله بأربعة طعنات في مختلف أنحاء جسده قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.