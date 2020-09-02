مصر | المشدد 10 سنوات للمتهم قاتل شقيقه بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات للمتهم قاتل شقيقه بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد علي، بمعاقبة المتهم بقتل شقيقه بالسجن المشدد 10 سنوات في الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة ومحمد شعبان حبيب، وأمانة سر محمد علاء حمزه وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم "حسني.ه"، خراط معادن، تهمة قتل المجني عليه شقيقه "ياسر.ه " عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن نشبت بينهما مشادة كلامية علي أثرها استل المتهم سلاحه الأبيض " سكين " من مسكنه متوجها إلى مكان تواجد المجني عليه، وما أن ظفر به حتي سدد له عدة طعنات استقرت بمختلف أنحاء جسده قاصدا من ذلك قتله محدثا ما به من إصابات والتي أودت بحياته.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شقيق كل من المتهم والمجني عليه، "أ.ه"، والذي أحد أنه يوم الواقعة تعدى المتهم عليه بالضرب فاشتكاه لشقيقه المجني عليه ثم انصرف، وحال عودته سمع من المتواجدين بتعدي المتهم على المجني عليه بواسطة سلاح أبيض "سكين" ونقله إلى المستشفي، مضيفا بأن المتهم قاصدا مما آتاه قتل المجني عليه.